臉書撤紐西蘭陰謀論政黨專頁 黨魁嗆干預大選

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（法新社威靈頓15日電） 紐西蘭再過2天即將舉行大選，臉書公司（Facebook）今天關閉信奉陰謀論的紐西蘭前進黨（Advance New Zealand）粉絲專頁，稱其散布與2019冠狀病毒疾病（COVID-19）有關的不實訊息。

社群媒體龍頭臉書發言人向法新社表示：「我們不允許任何人在我們的平台上分享與2019冠狀病毒疾病有關的不實訊息，這可能導致急迫的人身傷害。」

臉書的舉動引發紐西蘭前進黨共同黨魁德卡希卡（Billy Te Kahika）不滿，指控臉書操弄即將在17日登場的大選。德卡希卡在臉書這個網路平台上已累積大批追蹤者。

臉書撤下紐西蘭前進黨粉絲專頁後，德卡希卡旋即在個人臉書頁面直播影片中說道：「臉書如今已正式插手紐西蘭2020年大選。」

臉書則表示，「不論任何人的政治立場或黨派歸屬」，公司都會就新型冠狀病毒不實訊息貫徹政策。

臉書指出，「我們移除紐西蘭前進黨/紐西蘭公共黨（New Zealand Public Party）的臉書專頁」，是因為這個專頁一再違反不實訊息政策。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）

© 2020 AFP