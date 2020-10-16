川普市民大會與拜登強碰 A咖藝人譴責轉播方

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（法新社洛杉磯15日電） 美國國家廣播公司（NBC）將在今晚民主黨籍總統候選人拜登舉行市民大會的同一時段轉播川普總統的市民大會，班史提勒、芭芭拉史翠珊和賽斯羅根等A咖藝人紛紛對此表達不滿。

川普確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）後，總統辯論委員會取消第2場面對面辯論會，原本打算改采虛擬方式舉行，但遭川普斷然拒絕，拜登（Joe Biden）隨後宣布將於今天晚間自行在美國廣播公司（ABC）舉辦仿效市民大會的活動，未料川普也選擇同一時段舉行市民大會，並由NBC轉播，兩人將隔空對決。

逾百名演員、作家和導演致美國國家廣播環球集團（NBCUniversal）高層的公開信寫道：「得知你們已經選擇轉播川普的市民大會，直接和（前）副總統拜登打對台，讓我們驚訝萬分。」

公開信還指出，NBC高層同意在拜登於ABC播出市民大會的同一時段播出川普的市民大會，形同默許川普的惡意行為。

這封由諸多NBC知名現任和前員工署名的信里強調，無意剝奪川普的播出時間，但呼籲川普重新安排市民大會，「好讓美國選民有機會能收看雙方的市民大會」。

知名影星班史提勒（Ben Stiller）、茱莉安摩爾（Julianne Moore）、賽斯羅根（Seth Rogen）、名導J.J.亞伯拉罕（J.J. Abrams）和編劇艾倫索肯（Aaron Sorkin）都有署名。

NBC的決定已經引來A咖巨星們在社群媒體上做出反擊，曾參與NBC熱門喜劇節目「周末夜現場」（Saturday Night Live）並主演情境喜劇「歡樂單身派對」（Seinfeld）的茱莉路易絲卓佛（Julia Louis-Dreyfus）等人都在推文加註「封殺NBC」標籤（#NBCBlackout）。

芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）推文寫道：「唐納．川普懦夫般地退出辯論後，如今NBC決定給他1小時的市民大會跟拜登打對台。」

「川普只想打贏這場收視率遊戲。比起總統，他更像個遊戲節目主持人。」

距離11月3日大選只剩19天，川普競選連任的努力正陷入困境。真清晰政治（RealClearPolitics）民調平均顯示，拜登全國支持率高出川普9.2個百分點，在幾個關鍵搖擺州也處於領先地位。

川普和拜登最後一場辯論會預定將於當地時間10月22日晚間在田納西州的納希維爾（Nashville）舉行。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP