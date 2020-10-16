川普考慮加碼振興方案 梅努欽不看好國會買單

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓15日電） 儘管美國總統川普表示可能擴大新刺激經濟計畫規模，但財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）今天表示，國會議員和白宮不太可能針對此在11月大選前達成協議，無疑澆川普冷水。

不過法新社指出，今晚仍出現僵局舒緩跡象，據聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）幕僚透露，梅努欽表示政府將同意民主黨要求的全國篩檢計畫包裹在紓困案中，以減輕2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情對美國的傷害。

今年3月病毒肆虐之際，美國國會通過2.2兆美元「新型冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法」，不過後繼紓困法案歷經數月協商卻始終不見成果。

美國早先紓困案的主要條款已經過期，小型企業頓失援助，也迫使美國航空業者大舉裁員。

隨着11月3日大選逼近，民主、共和兩黨仍在紓困額度及何種方式等僵持不下，梅努欽坦承兩黨協商正面臨困難。

他接受CNBC訪問時說：「選前難以達成協議」、「存有重大問題」。

民主黨佔優勢的眾議院之前通過2.2兆美元紓困案，盼提振遭病毒疫情重創的經濟，但白宮提議的新紓困案規模雖達1.8兆美元，但裴洛西仍嫌規模不足。

全國民調明顯落後對手拜登（Joe Biden），加上提前投票人數創新高，諸多跡象在在顯示選民這回恐較傾向支持民主黨，這讓川普轉而希望促成新的紓困案達成。

雖然川普上周突然決定終止協商，但之後卻又迅速轉向，表示會支持較大規模的振興方案。

川普接受福斯財經新聞網（Fox Business Network）專訪時說：「我願意拿出更多，我會讓額度再往上加。」

裴洛西的發言人哈米爾（Drew Hammill）今晚推文說，裴洛西告訴梅努欽，她歡迎總統的意願「要做就做大的，否則就回家」。

裴洛西昨晚接受微軟國家廣播公司（MSNBC）訪問指出，新法案須具備「清楚消滅病毒的計畫」，以及用於教育和保護勞工安全的資金。

© 2020 AFP