市民大會登場 川普宣稱疫情進入尾聲

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（法新社華盛頓15日電） 美國總統川普今天對自己因應冠狀病毒疫情的作為做出好鬥、時而激動的捍衛，民主黨籍對手拜登同一時間則現身另一家電視台轉播的市民大會，指控川普對疫情「毫無作為」。

即便美國許多地區病例急遽攀升，川普仍一如往常地樂觀表示疫情已經「接近尾聲」。

但在負責轉播這場市民大會的美國國家廣播公司（NBC）主持人逼問之下，特別是當主持人提到川普對美國境內極端主義右翼組織不痛不癢的譴責時，川普立刻變得十分沮喪。

川普仍拒絕譴責陰謀論運動「匿名者Q」（QAnon）。匿名者Q認為川普在對抗一個「深層政府」，這個深層政府與負責管理世界各國政府的全球神秘菁英有關，而這些人還販賣兒童性奴隸。

川普表示「我對匿名者Q一無所知」，接着繼續表示自己喜歡這個陰暗組織「相當反對戀童癖」的立場。

相較之下，拜登在NBC對手美國廣播公司新聞網（ABC News）的現身相對低調。拜登這場以市民大會形式舉行的問答會在賓州費城（Philadelphia）舉行，內容着重於與現場觀眾直接對話。

11月3日大選逼近，目前民調穩定領先的拜登立刻鎖定川普因應疫情的作為開炮，指控川普辜負了這個國家。

拜登說：「我們現在有逾21萬人不治，他做了什麼？什麼也沒做。他還是不戴口罩。」（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP