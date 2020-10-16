柯利亞再見轟 太空人美聯冠軍賽氣走光芒

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（法新社聖地牙哥15日電） 太空人今天在MLB美聯冠軍賽，靠柯利亞的再見全壘打，4比3氣走光芒，在系列賽3連敗後拿下2連勝，目前2比3落後。

美國職棒大聯盟MLB美國聯盟冠軍系列賽第5戰，先馳得點的休士頓太空人前7局領先，坦帕灣光芒靠韓籍的崔志萬（Ji-Man Choi）在8局揮出陽春炮扳平，但太空人靠柯利亞（Carlos Correa）的再見轟驚險拿下勝利。

光芒在MLB美聯冠軍賽先拿3連勝，連兩場比賽發生失誤種下球隊敗因的阿圖維（Jose Altuve）在第4戰開轟，加上斯普林格（George Springer）在雙方平手時揮出超前比數的超大號兩分炮，讓太空人以4比3險勝，避免被橫掃。

今天的第5戰，斯普林格在1局下半就開轟，讓太空人先馳得點，光芒靠洛威（Brandon Lowe）3上的陽春彈追平。3下1出局後瑞迪克（Josh Reddick）、馬多納多（Martin Maldonado）接連敲安，兩出局後布蘭特利（Michael Brantley）揮出右外野方向帶有兩分打點的安打，讓太空人取得3比1領先。

阿羅薩雷納（Randy Arozarena）5上擊出左外野方向陽春炮，讓光芒追回1分，8上崔志萬擊出陽春全壘打扳平比數，讓戰局回到原點。

9上光芒首名打者就安打上壘，可惜之後連3人出局，因此沒有分數進帳。9下1出局後，柯利亞在球數1好、1壞的情況下，相中對方96.4英里四縫線速球大棒一揮，將球擊出中外野全壘打牆。太空人靠着這支再見全壘打，以1分險勝。

今年MLB受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）影響，延後4個月才開打，賽程也「縮水」為每隊僅打60場（約為原本的1/3）的規模，例行賽在禁止球迷進場的情況下進行，直到國聯冠軍系列賽才開放球迷進場。

能打季後賽的球隊由過往的10隊增加為16隊，美國聯盟、國家聯盟各8隊先打3戰2勝外卡戰，出線的球隊再打5戰3勝聯盟分區系列賽，脫穎而出的球隊進行7戰4勝的聯盟冠軍賽，產出的美聯、國聯冠軍再由7戰4勝世界大賽，決定最終冠軍誰屬。

© 2020 AFP