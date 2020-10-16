棒打道奇王牌柯蕭 勇士國聯冠軍賽聽牌

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（法新社阿靈頓15日電） MLB勇士今天棒打道奇王牌左投柯蕭，最終10比2獲勝，在國聯冠軍賽取得3勝1負「聽牌」。

美國職棒大聯盟MLB亞特蘭大勇士先在國家聯盟冠軍系列賽拿下2連勝後，洛杉磯道奇在第3戰的1局上半，締造單局進帳11分的季後賽新紀錄，最終15比3大勝，在系列賽扳回一城。

今天的國聯冠軍賽第4戰，道奇3上靠李歐斯（Edwin Rios）的陽春彈先馳得點，歐蘇納（Marcell Ozuna）4下的陽春炮則讓勇士扳平，雙方前五局打完，以1比1僵持。

6下阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）、弗利曼（Freddie Freeman）、歐蘇納連續3支安打串連，勇士連拿2分超前，也將道奇柯蕭（Clayton Kershaw）打退場，1出局後勇士又連敲3支安打掃回3分，再把道奇第1任後援投手格拉泰羅（Brusdar Graterol）打退場。1出局後，卡馬哥（Johan Camargo）獲保送，帕奇（Cristian Pache）的安打，打回勇士這場比賽的第7分。這局結束，勇士以7比1領先道奇。

下個半局道奇反撲，有1支安打、和對手奉送的3個保送，但僅靠李歐斯的高飛犧牲打要回1分。

道奇7上辛辛苦苦搶回1分，勇士7下立刻靠歐蘇納的陽春全壘打要回，前7局打完，勇士8比2保持領先。

8下兩出局後，帕奇利用道奇守備失誤上壘，阿庫尼亞也獲保送，接下來的弗利曼、歐蘇納都敲出帶有打點的安打，最終勇士就以10比2勝出，拿下重要1勝。

歐蘇納今天5打數4安打，有4分打點進帳，是勇士贏球一大功臣。另外，勇士今天拿下勝投的威爾森（Bryse Wilson），先發6局有5次三振、1個保送，只在3上被敲陽春炮掉1分，那也是他今天被打的唯一1支安打，是勇士獲勝的另一個關鍵。

道奇原訂在系列賽第2戰派出3度拿下賽揚獎的柯蕭先發，但他因背部不適延到今天登板，他今天用87球投5局，有4次三振、1個保送，被擊出1支全壘打在內的7支安打，丟掉4分都是自責分，承擔這場比賽的敗投。

© 2020 AFP