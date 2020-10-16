美國愛阿華州提前投票踴躍 拜登看似贏面大

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（法新社愛阿華州紐頓市15日電） 究竟是誰入主白宮的結果至少得等到選舉結束才會知道，但提前投票結果顯示，選民似乎較偏好77歲的民主黨候選人拜登，而他也在全國民調以2位數領先74歲的現任總統川普。

川普昨天才在中西部愛阿華州舉辦造勢大會。愛阿華州是允許選民提前投票的州之一。

根據佛羅里達大學（University of Florida）「美國選舉計畫」（US Election Project）統計，愛阿華州5日展開提前投票，截至今天已有超過32.5萬張選票提前投下。

「美國選舉計畫」負責人、佛羅里達大學政治學教授麥唐納（Michael McDonald）說，雖然提前投票預告拜登贏面較大，但大選當日川普的支持者可能會傾巢而出。

好幾份民調顯示，因為疫情之故，民主黨選民提前投票的意願高於共和黨人。

麥唐納在他個人網站的一篇提前投票分析文章中說：「我向來警告，即使現階段民主黨人大舉投票，也不應被視為拜登勝券在握的指標。」

他指出：「沒錯，目前這些數字對拜登非常有利；然而，共和黨人非常有可能會在大選日大舉出現親自投票。」（譯者：陳怡君）

© 2020 AFP