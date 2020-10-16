美總統大選提前投票創紀錄 逾1780萬人已投

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（法新社愛阿華州紐頓市15日電） 美國總統選舉將於下月3日投票，目前已有超過1780萬名選民提前投票，人數創下新高。

根據佛羅里達大學（University of Florida）「美國選舉計畫」（US Election Project）統計，愛阿華州5日展開提前投票，截至今天已有超過32.5萬張選票提前投下。

「美國選舉計畫」統計個人提前投票與寄回的郵寄投票的總數，全美提前投票各州截至今天下午已有1780萬張提前投票的選票。

選舉專家指出，疫情加上郵寄投票規模擴大，是造成提前投票人數激增的原因，有機會刷新2016年4700萬人提前投票的紀錄。

44歲的保險經紀人馬奇（Jeff Maki）提前在賈斯坡郡（Jasper County）紐頓市（Newton）投票。他說：「我不想要郵寄投票。」「為確保我的選票有被計算到，我希望提前親自投票。」

選務人員巴洛特（Dennis Parrott）表示，2016年在賈斯坡郡有8200張提前投票的選票。

他說：「現在距離大選還有3周，但我們已有8000張提早投票選票。」「所以我們即將超越紀錄。」（譯者：陳怡君）

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