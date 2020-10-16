逼中國加速談判 菲律賓恢復在南海探勘

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（法新社馬尼拉16日電） 菲律賓恢復在南海爭議海域探勘石油與天然氣，菲國政府今天表示，此舉可能會加速與北京針對共同探勘能源方案的談判。

菲律賓外海的探勘是在2014年喊停，當時因中國也對這片據信蘊藏豐富天然資源的海域宣稱擁有主權，兩國的衝突升高。

2016年就任的菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte），已軟化他前任反對北京聲索主權的立場，並於2018年兩國開始磋商聯合探勘爭議水域。

菲國能源部長庫希（Alfonso Cusi）告訴記者：「如今暫停解除，我確信此舉將加速協商。」

他說，重啟探勘與開發活動的決定本來就是「單方面的」，又說政府拍板前並未知會北京當局。

庫希表示，恢復在南海的探勘活動也有助於提振菲國因疫情受創的經濟，並「帶動投資」。

儘管菲國政府聲稱，此舉將促進與中國的合作，菲律賓大學法學院海洋事務暨海洋法研究院主任巴童巴卡（Jay Batongbacal）表示，恢復探勘意味着菲國維護這片海域主權的意願日增。

他說：「恢復探勘使我方發揮一定的影響力，表明對於這些資源，我們是認真執行我們所擁有的合法管轄權。」（譯者：曹宇帆/核稿：陳政一）

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