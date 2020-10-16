COVID-19全球近3900萬例確診 逼近110萬人病故

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（法新社巴黎16日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間16日11時（台灣16日晚間7時），全球至少109萬9509人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），累計至少3896萬5020例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有2688萬4800人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球15日通報新增6086人病歿、40萬4758起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（1103死）、印度（895死）與巴西（713死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計21萬7717人病故、798萬899例確診，至少317萬7397人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（15萬2460人喪生、516萬9386例確診）、印度（11萬2161人喪生、737萬468例確診）、墨西哥（8萬5285人喪生、83萬4910例確診）及英國（4萬3293人喪生、67萬3622例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有102人染疫喪命；其次依序為比利時（89人）、玻利維亞（72人）和西班牙（72人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計37萬5883死、1032萬8038例確診；歐洲累計24萬7191死、703萬1700例確診；美國和加拿大共計22萬7416死、817萬2629例確診。

亞洲共計15萬6870死、951萬5465例確診；中東地區共計5萬2033死、226萬8148例確診；非洲共計3萬9115死、161萬6057例確診；大洋洲共計1001死、3萬2992例確診。

© 2020 AFP