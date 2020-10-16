NBA火箭總經理摩瑞請辭 對球隊未來仍有信心

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（法新社休士頓15日電） NBA火箭總經理摩瑞今天宣布請辭，對於火箭的未來，他有信心，認為火箭能持續有高水準的表現。

導致中國與NBA決裂的火箭總經理摩瑞今天宣布請辭，他稱對火箭的未來保有信心，認為火箭能持續有高水準的表現。

摩瑞（Daryl Morey）2007-08球季起成為美國職籃NBA休士頓火箭的舵手，在火箭於聯盟因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19），於奧蘭多迪士尼世界所設立「泡泡」隔離園區的季後賽，止步於第2輪後，做出了這項決定。

摩瑞在聲明中說：「從奧蘭多回來後，我回想了過去14年在火箭度過多麼不可思議的一切，我與家人和摯友討論了我的想法，最後決定自11月1日起離開火箭球團。」

一年前摩瑞支持香港抗議民眾的推文，使中國暫停對NBA的贊助，並取消在中國的電視轉播長達1年，直到本季總冠軍賽第5戰才恢復播出。

儘管中方要求摩瑞去職，NBA總裁席佛（Adam Silver）當時也估計聯盟將損失4億美元（約新台幣116億元），但是他和火箭老闆費爾蒂塔（Tilman Fertitta）都支持摩瑞的言論自由。

火箭今年季後賽遭淘汰後，摩瑞向費爾蒂塔表達辭意，他的離去如今已塵埃落定。

費爾蒂塔表示，摩瑞是出色的先行者，讓火箭多年來保有競爭力，他真的很喜歡和摩瑞共事，在他剛接手火箭之際，摩瑞是最佳的總經理人選。

確定請辭後，摩瑞也談到火箭的未來。他說：「我對未來非常有信心，無論對火箭和我們最棒的球迷都是如此，完全不用擔心，火箭未來也會持續有高水準的表現。」

火箭過去8個球季都闖進季後賽，本季在季後賽次輪以1比4不敵洛杉磯湖人，湖人今年奪下平NBA紀錄的隊史第17次總冠軍。

© 2020 AFP