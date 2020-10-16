YouTube打擊陰謀論 鎖定匿名者Q運動

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（法新社舊金山15日電） Google旗下影音平台YouTube今天說，已加強規範陰謀論宣傳內容，尤其是鎖定早已遭到推特（Twitter）和臉書（Facebook）限制的「匿名者Q」（QAnon）運動。

YouTube表示，已擴大反仇恨和騷擾言論政策，「禁止以真實世界暴力合理化的陰謀論內容鎖定個人或團體」。

這可能代表YouTube會刪除具威脅或騷擾性的影片，內容暗示參與「披薩門」（Pizzagate）之類的陰謀活動。「披薩門」是指謠傳華府一個披薩店經營兒童性販運犯罪組織，並與2016年民主黨總統候選人希拉蕊・柯林頓（Hillary Clinton）有關。

匿名者Q活動在新型冠狀病毒疫情期間快速發展，因為具有一股凝聚力，除了政治立場極右，也是反對政府控制的自由派，核心教條是反猶和白人至上，還結合長期有關疫苗和5G行動科技的陰謀論。

YouTube表示，先前已刪除「數以萬計匿名者Q影片」，終止部分匿名者Q運動所使用的頻道，尤其是那些明確暴力脅迫或否認重大暴力事件存在的頻道。

臉書本月稍早在旗下主要社群網站和Instagram上封殺匿名者Q相關帳號，而推特在今年稍早開始打擊匿名者Q活動。

© 2020 AFP