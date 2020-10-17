史密斯炮轟同名同姓投手 道奇逆轉勇士延長戰線

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（法新社阿靈頓16日電） 道奇捕手史密斯今天在國聯冠軍賽第5戰的6上，從同名同姓的勇士投手史密斯手中揮出逆轉戰局的3分炮，讓球隊7比3獲勝，將戰線延長到第6戰，但目前仍以2比3落後。

美國職棒大聯盟MLB亞特蘭大勇士在國家聯盟冠軍系列賽打完4場後，以3比1領先洛杉磯道奇。

今天的第5戰，勇士1局下半靠達諾（Travis d'Arnaud）的高飛犧牲打先馳得點，2下首名打者史萬森（Dansby Swanson）獲保送，1出局後馬凱奇斯（Nick Markakis）、帕奇（Cristian Pache）連續的安打，讓勇士取得2比0領先。

4上首名打者席格（Corey Seager）擊出中外野方向陽春全壘打，讓道奇追回1分。

6上兩出局，一、二壘有人的情況下，道奇右打的捕手史密斯（Will Smith）在2好3壞滿球數之際，將勇士後援左投史密斯（Will Smith）一記94.5英里的四縫線速球轟出左外野全壘打大牆，讓道奇瞬間以4比2將比分超前。

這是MLB史上第一次在季後賽出現同名同姓的兩人進行投打對決，在這次交手中，由打者史密斯佔得上風。兩人在系列賽首戰都曾出賽，但當時並未正面交鋒。

道奇7上的攻勢再度於兩出局後開始，泰勒（Chris Taylor）與3下有守備美技演出，讓球隊落後不被拉開的貝茲（Mookie Betts）接連敲出安打得到1分後，席格將站上打擊區面對的第1個來球，一記95英里的四縫線速球揮成中外野方向2分彈，讓道奇以7比2擴大領先。

勇士8下首名打者弗利曼（Freddie Freeman）揮出二壘安打後，在隊友擊出中外野飛球出局之際攻佔三壘，接着再利用隊友擊出滾地球出局的機會回到本壘得分。

9下勇士未再得分，讓道奇最終以4分差距獲勝。

© 2020 AFP