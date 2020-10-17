巴爾德斯6局失1分 太空人美聯冠軍賽追平光芒

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（法新社聖地牙哥16日電） MLB太空人今天靠巴爾德斯繳出6局僅失1分的「優質先發」，以7比4擊敗光芒，兩隊將在明天的第7戰定生死，決定哪隊能進軍世界大賽。

坦帕灣光芒這場比賽推出2018年賽揚獎得主史奈爾（Blake Snell）先發，休士頓太空人則由巴爾德斯（Framber Valdez）掛帥，今年是他生涯首度在季後賽上場，但目前為止他已繳出2勝1負、防禦率2.00佳績。

2局下半1出局後，洛威（Brandon Lowe）敲出安打，亞當梅斯（Willy Adames）在2出局後擊出中外野方向帶有打點的安打，讓光芒1比0領先。

太空人5上前兩名打者分別靠着保送、安打上壘，讓光芒決定換下先發投手史奈爾，隨後太空人將跑者推進到二、三壘，斯普林格（George Springer）、阿圖維（Jose Altuve）連兩支安打都帶有打點，讓太空人要到領先，接下來布蘭特利（Michael Brantley）獲保送，柯利亞（Carlos Correa）再擊出帶有打點的安打，讓太空人4比1領先。

6上太空人首名打者塔克（Kyle Tucker）將對方投手一個96.6英里的四縫線速球轟出中外野全壘打牆，讓球隊追加1分，7上太空人再靠3支安打和1支高飛犧牲打拿下2分，取得7比1領先。

光芒7下首名打者馬格（Manuel Margot）揮出陽春炮，讓球隊追回1分。8下兩出局後，洛威獲保送後，馬格再開轟，讓光芒將落後縮小到3分差距，但之後光芒未再添分數，最終就以3分差飲恨。

巴爾德斯這場比賽投6局，有9次三振、3個保送，被擊出3支安打丟掉1分自責分，在球隊贏球後獲得勝投。史奈爾則是投4局就用了82球，三振、保送各有4次，被擊出3支安打丟掉2分都是自責分，最終承擔敗投。

太空人今天將戰局扳平，有機會挑戰成為第2支在7戰4勝制系列賽陷入0比3落後，但最終還能翻盤的球隊。

© 2020 AFP