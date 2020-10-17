杜魯道：加拿大持續捍衛人權 不會向中國低頭

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（法新社渥太華16日電） 中國駐加拿大大使叢培武警告渥太華當局，要求停止提供政治庇護給香港示威者後，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天矢言，加拿大將持續捍衛中國民眾的人權。

中國大使叢培武昨天警告加拿大，不要提供政治庇護給參加「反送中」香港示威者，否則將危害多達30萬現仍居住在香港的加拿大公民的「健康和安全」。

加拿大「環球郵報」（The Globe and Mail）報導，渥太華當局最近向一對香港夫婦提供庇護，加拿大政府沒有證實或否認此事。

記者問到對中國大使叢培武的發言有什麼看法時，杜魯道說：「我們將為全世界的人權大聲且清楚地發聲，無論是在談維吾爾族面臨的處境，或是在談香港非常令人擔憂的情況，或者是在譴責中國的脅迫式外交。」

但他又說：「我們不會尋求升高局勢。」

加拿大外交部長沈潘（Francois-Philippe Champagne）稍早批叢培武的發言「完全無法令人接受且令人不安」，顯示加拿大與中國的緊張關係升級。

加拿大反對黨保守黨黨魁歐圖爾（Erin O'Toole）呼籲叢培武「收回他的話並公開道歉」。

加拿大在2018年12月根據美國逮捕令，在溫哥華機場拘捕中國電信巨擘華為財務長孟晚舟後，加拿大與中國的關係陷入冰點。

華府指控孟晚舟違反美國對伊朗祭出的制裁，要求將她引渡到美國。

孟晚舟被捕後，中國監禁前加拿大官員康明凱（Michael Kovrig）與加拿大商人史佩弗（Michael Spavor），控告兩人涉嫌犯下間諜罪，西方國家普遍認為這是北京的報復行動。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP