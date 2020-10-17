美大選　川普赴佛州喬治亞州固票

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（法新社佛州邁爾斯堡16日電） 美國總統川普今天在佛羅里達州和喬治亞州造勢，他4年前總統大選贏得這兩州，但如今選民可能轉挺民主黨候選人拜登（Joe Biden）。

川普今天赴佛州邁爾斯堡（Fort Myers）拉攏年長選民。銀髮族是他2016年勝選的重要一環，但現在民調顯示，愈來愈多的年長者傾向拜登。佛州有很多退休社區，年長一輩尤具影響力。

川普在演說中表示：「我們愛我們的老人。你們為國奉獻一生，而我也會為你們奉獻一生。」

然而他近一年來時常淡化2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，促使許多美國人認為他漠不關心或至少無法在危機中發揮領導力。

川普在對他友善的群眾面前堅稱，嚴格的防疫封鎖措施損害經濟，比疫情本身更糟糕。他表示，即將問世的疫苗和當前藥物治療，代表現在風險驟減。

他回顧自己兩周前染疫後痊癒的歷程，還說「我人在這裡，我就說吧」。現場響起笑聲和掌聲，以及「再做4年」的呼聲。

川普今天稍後在佛州歐卡拉（Ocala）和喬治亞州梅崗（Macon）舉行集會。川普2016年在喬治亞州以5個百分點擊敗民主黨對手希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton），但現在他得花時間和金錢防守陣地。

© 2020 AFP