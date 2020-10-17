COVID-19全球確診逾3900萬 染疫病故破110萬

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（法新社巴黎17日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間17日11時，全球至少110萬5691人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），累計至少3936 萬8710例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有2711 萬7500人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球16日通報新增6118人病歿、40萬3629起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（837死）、美國（796死）與巴西（754死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計21萬8602人病故、805萬385例確診，至少319萬7539人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（15萬3214人喪生、520萬300例確診）、印度（11萬2998人喪生、743萬2680例確診）、墨西哥（8萬5704人喪生、84萬1661例確診）及英國（4萬3429人喪生、68萬9257例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有102人染疫喪命；其次依序為比利時（89人）、玻利維亞（72人）和西班牙（72人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計37萬7952死、1040萬2140例確診；歐洲累計24萬8695死、718萬5938例確診；美國和加拿大共計22萬8323死、824 萬3966例確診。

亞洲共計15萬7980死、959萬5343例確診；中東地區共計5萬2445死、228萬4760例確診；非洲共計3萬9293死、162萬3444例確診；大洋洲共計1003死、3萬3126例確診。

© 2020 AFP