抗議大法官人選 美國逾10萬女性走上街頭嗆聲

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（法新社華盛頓17日電） 全美各地逾10萬名女性今天走上街頭，怒嗆總統川普，也向已故大法官金斯柏格致敬。

美國總統大選即將在11月3日登場，今天的反川普遊行，是以川普2017年宣誓就職隔天抗議群眾在華府舉行的「女性大遊行」（Women's March）為藍本。

今年受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響下，示威規模較為縮水。

不過主辦單位表示，從東岸紐約到西岸洛杉磯、北方芝加哥到南境佛羅里達州勞德岱堡（Fort Lauderdale）的約430個地點，今天仍有逾10萬人參與遊行。

許多人高呼反川普口號，有標語寫着「川普/彭斯━現在就滾」，也有人更直接了當說「甩了川普」。

還有現場抗議人士的標語寫着，「露絲派我來的」。

露絲指的是9月18日因胰腺癌併發症病逝的聯邦最高法院自由派大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg），民眾今天上街抗議川普之餘，也抗議川普提名由保守派法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）遞補金斯柏格的遺缺。

金斯柏格生前致力爭取兩性平權，維護平等與自由；巴瑞特則毫不掩飾她個人虔誠天主教信仰，讓許多人擔心她一旦當上大法官，恐會推翻美國墮胎權。

川普在女性選民間的支持度猛跌，尤其是住在郊區的女性。根據「華盛頓郵報/美國廣播公司新聞網」最近一份民調，川普在潛在女性選民間的支持度，以23個百分點落後民主黨總統候選人拜登。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP