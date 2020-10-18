拜登支持率贏川普 但今年美總統大選民調可信嗎？

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（法新社華盛頓18日電） 美國總統川普4年前出乎意料贏得大選入主白宮，引發美國選前民調可信度遭到前所未有質疑。今年大選民調是否已較為可信？法新社整理民調機構和專家的看法，提供分析參考。

●這次民調怎麼說？

距離11月3日投票日只剩16天，根據「真清晰政治」（RealClearPolitics）網站提供的平均民調結果，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）目前全國支持率領先川普9個百分點。

但美國總統大選並非靠普選票決定勝負，而是須拿下較多選舉人票。例如川普2016年獲得的全國普選票雖比對手希拉蕊（Hillary Clinton）少，但他贏得夠多州的選舉人票，因而當選。

今年有6個州被視為入主白宮必爭之地，包括佛羅里達州、北卡羅來納州、亞利桑那州、威斯康辛州、賓州和密西根州。若民調準確，拜登目前在這些州的支持率也領先，但有時幅度在誤差範圍內，從佛州的1.7個百分點到密西根州的7.2個百分點不等。

●2016年哪裡出錯？

當年投票日前夕，民調準確預測希拉蕊在全國得票率小贏；但易普索公共事務（Ipsos Public Affairs）專家傑克森（Chris Jackson）指出，當時「民調失準的地方，是一些中西部搖擺州」最終由川普勝出，原因包括投給川普的無大學學歷白人選民在民調的樣本數偏低。

如今大多數民調機構表示，他們已修正採樣方法，以免這次再犯相同錯誤。上次民調代表性不足的幾個選戰關鍵州，這次民調都做得更仔細且更頻繁。

此外，民調專家注意到調查結果的連貫性。自今年春天以來，拜登支持率持續領先川普，且平均領先幅度從未低於4個百分點。反觀2016年，川普和希拉蕊的民調勝負2度易位，代表選情膠着。

最後，由於美國選民意見高度兩極化，因此可能在最後一刻造成選舉結果翻盤的猶豫選民，遠比其他國家少得多。

●川普支持者傾向不表態？

有些人覺得，由於川普是位爭議性人物，因此支持他的選民在民調時傾向不表態。因此共和黨人偏好的民調機構特拉法加集團（Trafalgar Group）嘗試用一套納入不表態可能性的調查方法，並在2016年成為少數準確預測川普拿下賓州和密西根州的民調機構。

然而這次，即使特拉法加公布的民調也顯示，拜登在賓州和威斯康辛州等關鍵州的贏面較大。

另一方面，4年前川普還只是一名企業家和政治新手，民調專家對這類新型候選人，往往難以評估選情。但易普索的傑克森指出：「現在大家對川普都算是已有看法，因此出乎意料程度應不會（像上次）一樣高。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2020 AFP