泰國名人不再沉默 發聲支持抗議者

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（法新社曼谷18日電） 泰國民主運動聲勢愈來愈浩大，韓國流行音樂巨星、選美皇後、電視名人等明星紛紛加入發聲行列，在社群媒體上對數百萬追蹤者貼出支持抗議者的訊息。

泰國名流作出政治聲明實屬罕見，畢竟他們豐厚的廣告代言，得仰賴作為泰國建制派支柱的富豪家族。但警方16日在曼谷朝和平抗議者發射水炮後，一些名人不再避諱。

16日的場景象徵泰國經曆數月學運後，情勢再度升級。擁有美泰國籍、昵稱「泰國王子」的韓流偶像尼坤（Nichkhun）告訴他的690萬名推特（Twitter）追蹤者，出現這樣的場面後，自己不能再「袖手旁觀」。

身為韓國超人氣男團2PM成員的尼坤說：「使用暴力不是我能袖手旁觀的事。」這段訊息數小時內就獲得數以萬計次轉推。

尼坤寫道：「暴力永遠無濟於事。我希望每個人都安全…並照顧好你們自己。」

曼谷上周情勢持續緊繃，成千上萬抗議者不顧當局禁止示威和多名帶頭人士被捕，再度重回街頭。

抗議者要求2014年政變後掌權的前軍事將領帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）離開總理職位，並要求王室改革。16日是警方首度對抗議者這般動武。

尼坤不是唯一發聲的名人。剛拿下泰國環球小姐（Miss Universe Thailand）後冠的亞曼達（Amanda Obdam）也在社群媒體Instagram上，張貼數張鎮暴警察揮舞盾牌、抗議者隻身對抗的照片。

這名泰國與加拿大混血的模特兒寫道：「一張照片透露千言萬語…你們的職責是保護人民，不是傷害他們。」

在熱衷關注名人的泰國，明星的演藝生涯和收入，與產品代言密不可分。之前有許多明星都對火熱議題默不作聲，理由之一可能是怕疏遠潛在僱主。尤其泰國市值數十億美元的商業帝國影響力遍及各產業，而且這些商業帝國傳統上多支持極度富裕的王室。

不過，參與17日抗議的18歲商科學生敏（Min）認為，名人有道德義務必須出聲。

他戴着頭盔和防毒面具抵達現場時說：「他們是政府身旁的菁英。他們的聲音極其重要。」

© 2020 AFP