無視當局揚言開火 白俄反對派準備再示威

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社明斯克18日電） 白俄羅斯反對派和當局的衝突益發危險，抗議人士無視當局揚言開火的威脅，今天將發起新的遊行示威，要求強人魯卡申柯（Alexander Lukashenko）下台。

魯卡申柯宣稱在8月9日總統選舉中擊敗38歲的反對黨候選人季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）之後，這個人口950萬的前蘇聯加盟共和國就被前所未見的示威佔領。

過去2個月持續看到一系列大規模示威，每個星期天都有約10萬人以上走上街頭。

已獲歐盟成員國立陶宛庇護的季哈諾夫斯卡婭表示，魯卡申柯必須在10月25日前下台，否則就會面臨癱瘓性的大罷工。季哈諾夫斯卡婭發表這番談話後，新的示威活動預定今天在首都明斯克登場。

季哈諾夫斯卡婭堅稱自己才是8月總統選舉的贏家；她還說，魯卡申柯必須釋放政治犯，並停止針對和平示威者施加「國家恐怖」。

當局選後開始鎮壓示威，導致數人喪命、數千人被捕，白俄羅斯監獄傳出悲慘的傷害事件，許多人表示遭到刑求、毆打和羞辱。

警方先前已坦承動用水柱以及閃光彈對付示威者，一旦他們發射實彈，代表的將是魯卡申柯與示威者之間兩多月的對峙大幅升級。

本周稍早警方宣稱示威活動更趨激進，警告「如有必要」，執法單位將動用致命武器。

© 2020 AFP