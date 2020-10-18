玻利維亞總統大選將登場 料再出現社會動蕩

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（法新社拉巴斯18日電） 玻利維亞今天舉行總統大選投票，這是20年來前總統莫拉萊斯（Evo Morales）首度未名列候選人。無論選舉結果如何，選民已預期玻利維亞將出現一年來第2波社會動蕩。

玻利維亞各投票所將在格林威治標準時間12時（台北時間今天晚間8時）開放投票。莫拉萊斯約一年前在違憲情況下參選並第3度贏得連任，但選舉結果充滿爭議，引發持續數周示威抗議潮。

莫拉萊斯隨後辭職並逃亡海外，他被禁止參與這次大選。但他的接班人、社會主義運動黨（Movement for Socialism，MAS）黨魁阿爾斯（Luis Arce）自1月獲得提名以來，在所有民調都保持領先。

57歲的阿爾斯預料將在今天的首輪投票勝出，但問題是他的得票率能否達到40%，並較最接近的對手超出10個百分點，否則將須舉行第二輪投票。

從民調來看，阿爾斯最大對手、67歲中間派的前總統梅沙（Carlos Mesa）將獲得足夠得票率進入第二輪投票對決。果真如此，他便可望贏得總統寶座，因為其他4位候選人很可能在第二輪投票時支持他。

由於社會主義運動黨一再警告會出現選舉舞弊，並揚言若選舉結果不如己意將示威抗議，加上坊間流傳各種假消息，使得選舉氣氛持續高度緊繃。

在玻利維亞行政首都拉巴斯（La Paz）外圍的社會主義運動黨大本營愛爾阿托（EL Alto），49歲選民季塔爾巴（Clara Quitalba）告訴法新社：「（選後）顯然將出現社會動蕩。…我們只希望不會持續太久。」

去年選後抗議潮並未因莫拉萊斯流亡而結束，因為轉為由他的支持者走上街頭。這場動亂最終共造成36人死亡、800人受傷。

24歲的拉巴斯選民沙帕塔（Renata Zapata）說：「希望情勢將平靜。因為我們不想再經歷去年發生的事，那很可怕。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2020 AFP