美國總統大選 川普一天跑3州拜登待在家

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（法新社密西根州摩斯奇岡18日電） 美國總統大選今天進入倒數16天，總統川普昨天馬不停蹄到3個州造勢。他在首站密西根州抨擊對手拜登是「罪犯」，還猛批民主黨人反美。拜登則待在家中無公開行程。

川普在密西根州摩斯奇岡（Muskegon）集會上拿文化戰大作文章。他對現場大批歡呼民眾說，民主黨想要「消滅美國歷史、清除美國價值、摧毀美式生活」。

川普也使勁塑造拜登貪腐的形象，再次推銷導致自己去年被彈劾的陰謀論，以及「紐約郵報」（New York Post）聲稱揭露拜登兒子韓特（Hunter Biden）貪腐證據的最新報導。

川普表示：「拜登是貪腐政客，拜登家族是犯罪企業。…他是罪犯，犯過罪。他是國安風險。」群眾報以熱烈歡呼。

川普被控濫用職權企圖挖掘拜登醜事，去年遭眾議院彈劾，但參議院判他無罪。

勤跑行程的川普昨天接着前往美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新疫情中心的威斯康辛州，然後再赴內華達州拉斯維加斯結束這一天。今天川普將在內華達州卡森城（Carson City）舉行集會。

至於低調造勢但仍在多項民調領先的拜登，昨天則是待在德拉瓦州家中，無公開行程。預計今天他將參與北卡羅來納州的競選活動。

共和黨籍的川普曾感染2019冠狀病毒疾病，兩周前離開醫院。他打算在最後階段加緊腳步，幾乎天天都有集會活動，希望藉此催出自己的鐵桿支持者出面投票。

© 2020 AFP