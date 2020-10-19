分析：全球經濟因川普貿易戰傷元氣 短期難復蘇

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社巴黎19日電） 分析家說，美國總統川普上任4年後，仍無法兌現縮減貿易赤字的競選支票，反而對全球貿易賴以為基礎的多邊經濟體系帶來持續性的打擊。

但就算民主黨候選人拜登（Joe Biden）如多數民調預測贏得本屆總統大選，美國貿易政策可能仍無法擺脫保護主義色彩，對杠中國的態勢也會繼續下去。

川普2016年競選時講了又講的主軸之一，就是美國過去一直被貿易夥伴佔便宜，因此他打包票會改造全球貿易約定，並削減美國的貿易赤字。

而他上任後，確實改造了全球貿易體系，但美國貿易赤字在他任內卻是不減反增；分析家說，川普的表現真是乏善可陳。

康乃爾大學（Cornell University）教授普拉薩（Eswar Prasad）表示：「川普的貿易政策幾乎沒為美國經濟帶來實質好處，反倒削弱了多邊貿易體系、破壞與美國貿易夥伴長期以來的同盟關係，也更助長了不確定性。」

美國對中國的貿易赤字確有減少，但來自加拿大和墨西哥的進口卻大增，導致整體貿易赤字更形擴大。

根據法國巴黎第九大學（University of Paris-Dauphine）經濟學教授奧雷菲斯（Gianluca Orefice），美國對許多進口商品課徵的關稅提高確實「保護到美國製造商」，但美國產業的生產成本卻也隨之增加，暴露出美國有多仰賴中國供應鏈。

全球經濟基礎設施目前高度不穩定，專長為研究美國貿易政策的記者兼作家、現為智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）研究員的奧登（Edward Alden）表示，「對歐洲、對世界貿易組織（WTO）而言，他的政策顯然傷害極大，難以修復」。

川普阻撓世貿組織任命新法官，導致世貿爭端解決系統癱瘓，讓這個全球多邊貿易體系的仲裁機制難以運作，法國國際經濟研究中心（CEPII）主任尚恩（Sebastien Jean）就說，「川普給人的感覺是，他可以破壞，卻沒辦法建設」，「大家看了他從中國拿到的東西，會有這種想法：做了這麼多，然後只得到那些？」

美中貿易戰1月間偃旗息鼓，但竊取智慧財產以及強制技術轉移等重大爭論卻懸而未決；普拉薩說，同時間，「川普政府卻是言論反覆、政策決定漫無章法，徒讓美國成了別人眼中靠不住、信不過的貿易夥伴」。

這導致某些國家決定繞過美國，簽訂雙邊或多邊貿易協議，例如川普讓美國退出跨太平洋夥伴協定（Trans-Pacific Partners）之後，太平洋國家就逕自簽訂了協議。

普拉薩說，川普當總統的這4年，導致「以規則為基礎的多邊貿易體系弱化，從世貿這個美國過去曾大力協助創設的組織就看得出來」。

那可能讓全球更難透過通力合作，來促成全球經濟從疫情危機中復蘇，更別說是讓復蘇持續下去了。 （譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

© 2020 AFP