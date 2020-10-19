化解抗爭緊張 泰國總理要求國會召開特別會

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社曼谷19日電） 處境四面楚歌的泰國總理帕拉育今天要求國會召開特別會議，於此同時，抗爭民眾策畫更多集會，以要求帕拉育下台、釋放被捕入獄的活躍分子及改革王室。

不顧當局頒布禁止超過4人以上集會的緊急命令，大部分是青年學子的成千上萬抗爭者上周走上街頭。

警方估計，大約2萬人昨天在首都曼谷抗議，不過帶頭抗爭的活躍分子與當地媒體估算人數更多。

抗議民眾計畫今天再度集會之際，帕拉育（Prayut Chan-o-cha）表示，目前正休會的國會將重開議，討論如何化解緊張情勢。

帕拉育表示：「我們支持召開特別會議以化解這次的衝突。」他並警告抗爭者別違法。

他說：「我要求抗爭者和平集會，政府已經做了某種程度的讓步。」

這場沒有領導人的大規模抗爭呼籲前軍事將領及2014年政變策動者帕拉育下台，並要求修改軍方起草的憲法。這部憲法遭控用於操弄去年選舉，以對帕拉育有利。

最具爭議的，莫過於抗爭者另提出前所未有的主張，要求改革大權在握及富甲天下的王室。

抗議民眾要求廢除禁止詆毀王室法規，因這項規定保障國王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）得以免遭批評。他們也要求提高王室財政透明度，以及王室不得干政。

昨天由南部的普吉（Phuket）到東北部的孔敬（Khon Kaen）相繼爆發模較小的抗議活動，這場大規模抗爭似乎在泰國境內獲得越來越多的支持。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2020 AFP