北韓審前制度拷打逼供猖獗 拘留人待遇不如動物

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（法新社首爾19日電） 人權團體今天就北韓不透明的法律程序提出報告，指北韓審前拘留制度中嚴刑拷打、羞辱和逼供情形猖獗，還說拘留人的待遇「連動物都不如」。

總部位於美國的「人權觀察」（Human Rights Watch）藉由訪問數十名曾遭拘留的北韓人士及前官員，來凸顯拘留機構不人道、往往等同於凌虐的情況。

聯合國和其他批評人士指控北韓侵犯人權情況普遍，而外界對這個「封閉」擁核國的犯罪司法制度所知甚少。

受訪者表示，在審前拘留的初步階段，以棍棒伺候或踢踹方式不當對待拘留人的情況「特別嚴重」。

一名前員警表示：「規定有說不應該存在任何毆打情事，但我們必須在調查期間和審前初步調查階段取得供詞。為了取得供詞，你必須毆打他們。」

曾遭拘留者表示，他們被迫每天盤腿端坐或跪坐在地板上高達16小時，稍有晃動便遭到處罰。

處罰方式從徒手、用棍棒或皮帶毆打拘留人，到逼迫他們沿着院子繞圈跑高達1000次不等。

曾遭拘留的樸智哲（Park Ji Cheol，音譯）說：「要是我或（牢房裡）其他人稍有晃動，獄卒會命令我或所有獄友把雙手伸出欄桿外，然後用他們穿着靴子的雙腳來回踩踏。」

尹英哲（Yoon Young Cheol，音譯）補充說：「你在那裡的待遇連動物都不如，最後就變得跟動物一樣。」尹英哲也曾遭拘留。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）

© 2020 AFP