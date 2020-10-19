川普在位4年 美歐聯盟關係陷入垂危

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（法新社法蘭克福19日電） 美國總統川普2016年勝選時，德國總理梅克爾曾不尋常警告說，她願在川普尊重民主價值條件下和對方合作。4年後川普魯莽的外交舉措不僅未獲德國好感，也惹怒許多歐洲人。

川普任內除了帶領美國退出巴黎氣候協定和伊朗核子協議、對歐洲聯盟（EU）鋼鋁品加徵關稅，還削弱世界貿易組織（WTO）的仲裁能力，一再打擊歐洲相當重視以多邊主義原則處理各項全球挑戰的做法。

英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）副研究員史托克斯（Bruce Stokes）對法新社表示，川普將歐盟形容為貿易上的敵人，令各個歐洲盟邦震驚；而他和俄羅斯培養親密關係，也「嚇壞人們」。

德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund of the United States，GMF）高級跨大西洋研究員大衛-威爾普（Sudha David-Wilp）更直言：「大西洋兩岸關係實際上正形同靠生命維持器延續。」

專家並表示，即使民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）在11月3日挑戰白宮大位成功，也無法一夕間化解美歐之間累積的裂痕。

皮尤研究中心（Pew Research Center）最近所做的調查便發現，歐洲人對美國的好感度降至歷史新低，其中德國人只有26%對美國抱持好感。

史托克斯表示，歐洲人對美國的「嚴酷評價」，部分歸咎於歐洲民眾普遍相信川普政府對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的「處置不當」。

大衛-威爾普也說：「歐洲人看到美國有許多內部問題正在撕裂國家，便會想說：（現在這個時機）這個國家有可能是好夥伴嗎？」

現任歐盟輪值主席國德國，過去經常是川普怒批對象，尤其針對德國未能達到北大西洋公約組織（NATO）的國防支出目標。不僅如此，在個人關係層面，川普和梅克爾（Angela Merkel）的互動也不佳。

梅克爾不僅未曾像法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）一般，在川普訪法時用閱兵儀式和炫目的艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）晚宴款待他；今年6月梅克爾甚至因顧及疫情，拒絕川普在華府召開七大工業國集團（G7）峰會的邀請。川普隨後便迅速宣布大砍駐德國美軍人數。

大衛-威爾普表示，拜登若當選，他「將發現有必要重振與盟邦的關係」。專家也認為，拜登上任後預料很快會出訪歐洲，也會重返氣候協定，並和伊朗再度展開核子談判。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2020 AFP