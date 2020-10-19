投資人對美紓困案仍抱希望 亞股多收紅

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（法新社香港19日電） 投資人對美國通過紓困方案仍抱希望下，亞洲股市今天多走高。上海股市則是因中國公布經濟成長速度低於預期，轉而收跌。

距離美國11月3日總統大選只剩下兩周多的時間，美國國會議員通過紓困方案的時間已經不多，但兩黨磋商仍陷於停滯。

聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）周末訂下20日為通過紓困案的最後期限，美國總統川普則呼籲共和黨提高他們所提1.8兆美元紓困案的金額，還說他願意推出比民主黨方案2.2兆美元金額還高的紓困案。

川普昨天說，他希望推出比裴洛西還高金額的紓困案。「這不代表所有的共和黨人都同意，但我認為他們終究會贊同我的意見。」

分析師表示，市場普遍預期即使國會最後在選前協商未果，國會議員終究會通過新紓困案。

麥德里全球顧問公司（Medley Global Advisors）全球宏觀策略董事總經理艾門斯（Ben Emons）說：「市場似乎對終究會通過紓困振興方案抱持樂觀心態，無論是川普當上總統後的減稅，還是拜登當選後的支出計畫。」

中國今天公布第3季經濟成長4.9%，低於法新社調查預估的5.2%。上海股市聞訊收跌0.71%。

亞洲其他股市則多收高，日股收漲超過1%，彌平今年以來的跌幅。

台北股市漲幅超過1%；馬尼拉股市收漲2.1%；香港股市收漲0.64%；首爾股市收漲0.2%；新加坡股市收漲0.4%；澳洲股市收漲0.9%；紐西蘭股市則收跌0.4%。

© 2020 AFP