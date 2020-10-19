抗議防疫限制措施 捷克布拉格爆警民衝突

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（法新社布拉格18日電） 捷克民眾今天在首都布拉格暴力示威，抗議政府防疫限制措施，警方動用催淚彈和水炮以掌控情勢。

數以千計示威群眾今天聚集在布拉格老城廣場（Old Town Square），要求負責策畫防疫限制措施的衛生部長普萊穆拉（Roman Prymula）下台。

當局表示，現場人數遠遠超越當前限制，因而開始驅散群眾，抗議民眾與警方爆發衝突，示威活動陷入一片混亂。

布拉格警察局長萊希（Tomas Lerch）向記者表示：「示威者無緣無故攻擊警察。」另一名警官形容他們是「激進的足球迷」。

萊希說，「我們動用水炮、催淚彈和鞭炮」，還說有近20名員警受傷。

布拉格緊急服務單位推文說，已讓9人接受治療，有4人「主要因頭部受傷、割傷、酒醉和催淚彈引發的呼吸問題」送醫治療。

警方表示，在示威活動開始前已拘留約50人，並查扣煙火、黃銅指虎、伸縮警棍和槍械。

在歐洲聯盟（EU）每10萬居民中，捷克共和國是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）感染和病故人數最高的國家。

人口1070萬的歐盟成員國捷克16日新增1萬1105例確診，創下單日新高。

截至今天，捷克已記錄到逾17萬起確診病例，超過1400人不治。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）

© 2020 AFP