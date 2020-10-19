數千哥倫比亞原住民首都遊行 要求終結暴力

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（法新社波哥大18日電） 數千名哥倫比亞原住民今天抵達哥倫比亞首都波哥大，要求和總統總統杜克（Ivan Duque）會面，並終結在原住民土地上不斷增長的暴力。

示威人士希望政府進行重大開發時能徵詢他們意見，並徹底落實2016年終結「哥倫比亞革命軍」（Revolutionary Armed Forces of Colombia, FARC）叛軍長達半世紀武裝對抗的歷史性和平計畫。

考卡地區原住民委員會（Regional Indigenous Council of Cauca）高階顧問皮特（Hermes Pete）告訴法新社：「我們要求保障生命、土地權和並要求他們遵守與FARC叛軍的和平協議。」

抗議活動在10日從哥倫比亞西南部展開，並逐漸朝波哥大進發。

將近7500名原住民前往波哥大要求和總統杜克會面，討論游擊隊和其他由販毒資助的團體所帶來日益增加的暴力事件。

但是總統顧問賽巴約斯（Miguel Ceballos）堅持總統杜克沒法和示威者會面，提出和聯邦代表團及監察官員會面的方案替代，但遭抗議人士拒絕。

抗議團體將在19日遊行到總統府旁的玻利瓦爾廣場（Plaza de Bolivar），還將在21日加入由2019年底開始的反政府運動「全國罷工」。（譯者：林沂鋒/核稿：陳亦偉）

© 2020 AFP