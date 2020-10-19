新冠肺炎全球確診逾4006萬例 染疫病故近111.5萬

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（法新社巴黎19日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間19日11時（台灣19日晚間7時），全球至少111萬4836人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），累計至少4006萬4580例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有2754萬9400人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球18日通報新增4198人病歿、32萬3553起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（579死）、美國（509死）與伊朗（337死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計21萬9676人病故、815萬5592例確診，至少323萬4138人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（15萬3905人喪生、523萬5344例確診）、印度（11萬4610人喪生、755萬273例確診）、墨西哥（8萬6167人喪生、85萬1227例確診）及英國（4萬3646人喪生、72萬2409例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有102人染疫喪命；其次依序為比利時（90人）、玻利維亞（73人）和巴西（72人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計38萬467死、1050萬6757例確診；歐洲累計25萬756死、746萬4354例確診；美國和加拿大共計22萬9436死、835萬3716例確診。

亞洲共計16萬45死、974萬3257例確診；中東地區共計5萬3386死、231萬6043例確診；非洲共計3萬9740死、164萬7157例確診；大洋洲共計1006死、3萬3297例確診。（譯者：陳政一）

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