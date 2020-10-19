歐盟復蘇計畫 拉加德：成敗攸關重大

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社巴黎19日電） 歐洲中央銀行（ECB）總裁拉加德今天表示，歐洲聯盟（EU）7500億歐元冠狀病毒疫情經濟復蘇計畫的成敗，以及承諾的資金是否順利撥款，攸關重大。

拉加德（Christine Lagarde）接受法國「世界報」（Le Monde）專訪時表示：「倘若資金未能對症下藥，倘若資金在政府機關中蒸發消失，未能真正進入實質經濟中，帶動我們的國家邁向數位環保（的經濟），我們將錯失改變轉型的歷史契機。」

這項無論在規模和承諾上都前所未見的計畫，歐盟領袖已經在7月通過，但對於撥款給波蘭和匈牙利等成員國是否要和落實歐盟人權政策掛勾仍有爭議，目前還在歐洲議會卡關，

在被詢及是否憂心紓困方案卡關太久時，拉加德表示，歐盟執委會的目標是在2021年初開始撥款，這個目標一定要達成。

拉加德說：「現在要看成員國的進度，他們必須遞交復蘇計畫，有些國家已經完成，接着要看執委會審查速度，他們必須迅速審查。」

拉加德表示：「政治領袖動作必須快一點。」

拉加德說：「這項特別計畫打破部分成員國對歐盟角色的重要禁忌，計畫成功至關重要。」

這項紓困方案之所以可以出籠，關鍵在於德國，因為德國終於點頭同意集體舉債，用來協助財政羸弱的國家。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）16日呼籲以「妥協的精神」，化解使得復蘇計畫卡在歐洲議會的歧見。

© 2020 AFP