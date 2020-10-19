比利時全國餐館酒吧關閉一個月

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（法新社布魯塞爾19日電） 比利時首都布魯塞爾實施局部封鎖措施後，仍未能遏止新一波疫情，全國餐館酒吧自今天起關閉一個月。

午夜起也將實施宵禁，強化封鎖措施，以期在2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐之際，阻止不顧規定尋歡作樂的民眾湧上街頭。

這是比利時第二度實施大規模封鎖措施，因為本周住院治療病患人數比上周增加100%。隨着嚴冬將屆，餐廳業者已接近崩潰邊緣。

布魯塞爾一間餐廳的老闆布西（Angelo Bussi）昨晚鎖上自家餐廳大門後，哽咽說道：「我們感覺根本沒人在乎。這使我心碎。」

布西告訴法新社：「不論經理、大廚、洗碗工，大家都在受苦。」布西聳了聳肩、揮手道別並走入夜色中，最後還補上一句：「唉，就這樣吧，我們一個月後見。」

有提供外帶服務的店家今天仍持續營業，這包括歐盟總部附近若干咖啡店和三明治小餐館；但根據聯邦政府新命令，任何好友聚會飲食、喝酒聊天的場所都必須歇業。

比利時總理德克魯（Alexander de Croo）上個月才組成聯合政府，終結選後超過一年的僵局，他如今面臨上任後第一個危機。德克魯警告，染疫人數可能「指數性」增長。

法新社報導，比利時人口僅1150萬人，至昨天已有22萬2253人確診，超過1萬人不治，是全球染疫密度最高的國家之一。

© 2020 AFP