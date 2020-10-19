法國教師遭斬首 警方突襲伊斯蘭激進分子住家

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（法新社巴黎19日電） 法國教師帕第展示先知穆罕默德的諷刺畫後遭斬首。法國內政部長達馬南今天說，帕第任教學校一名女學生的父親等人曾呼籲追殺帕第，警方今天也突襲數十名伊斯蘭激進分子的住家。

47歲歷史教師帕第（Samuel Paty）3天前在課堂上向學生展示先知穆罕默德的諷刺漫畫後，在學校附近慘遭歹徒斬首殺害。祖籍車臣共和國的18歲兇嫌阿布杜拉（Abdoullakh Anzorov）行兇後隨即遭警方開槍擊斃。

法國反恐檢察官李卡爾（Jean-Francois Ricard）日前表示，帕第因為展示嘲諷漫畫，曾遭網路威脅鎖定，任教學校的一名女學生的父親也在網路上號召大家抵制帕第。

達馬南（Gerald Darmanin）今天也說，一名女學生的父親和一名着名伊斯蘭激進分子曾敦促殺害帕第。

達馬南告訴歐洲第一電台（Europe 1）：「他們顯然對這名教師發出追殺令。」兇嫌阿布杜拉行兇後已有11人被捕，包括女學生的父親和該名伊斯蘭激進分子。

達馬南並表示，警方今天突襲「數十名」伊斯蘭激進分子的住家。

他說，在帕第被殺後，當局已經對網路上的仇恨言論展開80多起調查。帕第一直是網路上尖酸刻薄攻擊的目標。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）

© 2020 AFP