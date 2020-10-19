虔誠信徒拜登 盼自川普手中搶回天主教選票

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（法新社德拉瓦州威明頓19日電） 美國民主黨總統候選人拜登玫瑰經念珠不離手腕，也常提到天主教信仰帶給他巨大慰藉度過至親離世悲痛。拜登冀望說服4年前大多支持川普的天主教選民，這次能投給他。

拜登（Joe Biden）幾乎每周日都會到位在德拉瓦州威明頓（Wilmington）富裕郊區的小教堂「布蘭迪懷恩上的聖若瑟」（St. Joseph on the Brandywine）參與彌撒。他的雙親、1972年車禍喪生的首任妻子娜伊莉雅（Neilia）和兩人女兒娜歐蜜（Naomi），以及2015年癌逝的兒子波伊（Beau），都葬在這座教堂的墓園。

77歲的拜登接受天主教學校教育，他一向公開且每天在日常生活奉行他的宗教。他腕上的玫瑰經念珠是兒子波伊過世當天戴的，拜登2017年曾說，波伊逝後他從未將念珠脫下。

拜登除了在競選造勢時引述已故教宗若望保祿二世（Pope John Paul II），也常提及自身的愛爾蘭裔天主教徒家族背景。他決心不讓共和黨人搶走他的宗教選民。

不過拜登面臨的難度不小。尋求連任的共和黨總統候選人川普2016年之所以能擊敗對手希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton），正是拜在若干選戰激烈的關鍵州險勝之賜；而據皮尤研究中心（Pew Research Center）調查，當時有52%的天主教選民支持川普，支持希拉蕊的只有45%。

然而，美國天主教選民絕非一群同質性高的團體。例如4年前，白人天主教選民支持川普比例高達60%，但西語裔天主教選民卻有近70%投給希拉蕊。此外，川普政府的許多重要官員也是天主教徒。

今年選情緊繃之下，天主教信眾提供拜登爭取搖擺選民支持的難得機會。由於天主教徒約佔美國人口1/5，這部分選票能帶來的差距不容小覷。

拜登競選團隊的宗教信仰事務部主任狄克森（Josh Dickson）便告訴法新社：「這次選戰，我們將各族群的天主教徒視為十分重要的選民。」

但墮胎議題可能為拜登帶來麻煩，甚至在他的家鄉民主黨大本營德拉瓦州。拜登支持1973年美國最高法院在「羅訴韋德案」（Roe versus Wade）所做的畫時代判決，確保女性墮胎權；他也承諾，若當選會在必要時透過國會行動保障這起判決。

和拜登同教區的50多歲工程師杜蘭（John Dolan）受訪時說，他不在乎拜登信奉哪個宗教，「但身為天主教徒，我很難支持基本上『支持有（墮胎）選擇權』的人。…他們應該支持（保留）生命」。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2020 AFP