遭川普穆斯林旅禁拆散家庭 美受害夫妻寄望新政府

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（法新社華盛頓19日電） 由於美國對一些穆斯林佔多數的國家實施旅行禁令，許多美國夫妻和家庭被迫分隔兩地，他們期待11月3日總統大選能夠產生新政府，以改變他們當前的處境。

2018年美國最高法院裁定，支持總統川普對5個穆斯林佔多數的國家及北韓、委內瑞拉所頒布的第3版旅行禁令。這5國分別是伊朗、利比亞、索馬利亞、敘利亞與葉門。

卡托研究所（Cato Institute）移民政策分析師比爾（David Bier）估計，截至去年10月，已有超過1萬5000名美國公民的配偶和領養的未成年兒童遭波及，如今這個數字可能更多。而民主黨總統候選人、前副總統拜登（Joe Biden）已承諾，一旦勝選將取消這項禁令。

帕蜜拉與阿夫辛．瑞吉比（Pamela and Afshin Raghebi）夫婦就是因川普禁令，被迫分隔兩地。今年12月他們將慶祝結婚10周年，屆時會是個歡樂或痛苦的日子，取決於11月3日的選舉結果。

出生於伊朗的阿夫辛現年51歲，2010年與帕蜜拉在美國結婚。移民局確認兩人的夫妻關係後，2016年阿夫辛申請成為永久居民。

但因阿夫辛當年是非法入境美國，他們得設法通過另一項程序，儘管過程艱辛，他們還是做到了。為了完備程序，阿夫辛得先離境再入境美國，卻因旅行禁令自2018年起被困在土耳其。

帕蜜拉說：「我覺得是我的國家把我跟丈夫拆散了。」這份痛苦又因經濟困境惡化而加劇。

雖然家族成員里也有「川粉」，不過帕蜜拉說，美國民眾應牢記美國是個移民國家、美國國力來自於多元。

她表示：「去投票、投票、投票，我們得有個新政府。」

然而，卡托研究所的比爾指出，在禁令實施期間，許多人的關係已經破裂、婚姻告終，或是曾受美國人幫助要來美國，但現在這些美國人已無法再提供幫助。

他說，即使拜登果真當選，對很多人而言仍太遲了。

© 2020 AFP