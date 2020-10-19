阿拉巴馬州有「川粉郡」 選民盼川普得票破9成

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（法新社阿拉巴馬州雙泉鎮19日電） 美國阿拉巴馬州溫斯頓郡（Winston County）有許多支持總統川普的鐵粉，號稱是「川普國」，他們希望川普這次大選在當地囊括90%以上選票。

法新社報導，溫斯頓郡是位於阿拉巴馬州北部的保守主義堡壘，川普2016年總統選舉在當地大贏90%選票。當地共和黨人表示，他們希望上帝這次讓川普拿下更高票數。

當地共和黨人近日在法庭里舉行11月3日大選前的最後一次集會，期間發出響亮而嚴肅的祈禱聲。

在祈禱結束後，他們齊聚房間入口的美國國旗處，手放胸口洪亮朗誦美國傳統效忠誓詞，並且無伴奏合唱川普造勢會上經常播放的熱血愛國歌曲「天佑美國」。

溫斯頓郡共和黨地方黨部副主席法瑞斯（Greg Farris）表示：「在我們這個地區，我們看到川普的聲勢比4年前還要壯大。」

法瑞斯指出：「因此我們認為，我們（投給川普）的比例將高過上次。將達100%嗎？或許不會。但我們相信將達超過90%。」

溫斯頓郡位於所謂「聖經帶」（Bible belt）中心，這個地帶以基督教保守價值聞名，人口絕大多數是白人。當地民眾聲稱，他們重視辛勤工作、宗教及家庭。

溫斯頓共和黨地方黨部秘書萊特（Sandra Wright）身穿寫有「保持冷靜，投給川普」的紅色T恤，強調說：「他（川普）有良好的基督教價值。」

© 2020 AFP