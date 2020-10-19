阿里巴巴擁高鑫零售72&股權 全面掌控中國大潤發

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（法新社巴黎19日電） 中國電商巨擎阿里巴巴今天宣布斥資36億美元（約新台幣1035億元），增購高鑫零售控股權至約72%。阿里巴巴藉此將得以加強掌控中國龐大的電子商務領域，主導大潤發品牌賣場。

阿里巴巴今天公告，同意透過子公司中國淘寶投資約280億港元（36億美元），向法國零售集團歐尚（Auchan）及其附屬公司收購吉鑫控股有限公司70.94%股權。吉鑫控股持有高鑫零售約51%股權。

在這次購買股份後，阿里巴巴連同其關聯方，將持有高鑫零售約72%股權。交易完成後，阿里巴巴將並表高鑫零售的財務業績。

阿里巴巴藉此得以加強掌控中國龐大的電子商務領域，因公司希望吸收因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情轉往線上購買雜貨、新鮮食品和醫療保健用品的新客戶。

高鑫零售是在2000年由歐尚與潤泰集團（Ruentex Group）創立，阿里巴巴於2017年加入這個營運「聯盟」，擁有高鑫零售約1/3所有權。

之後，阿里巴巴迅速着手將高鑫零售從傳統實體大賣場，轉型為線上雜貨中心。阿里巴巴今天在聲明中指出：「高鑫零售在數位轉型上取得重大進展。」

高鑫零售以「歐尚」及「大潤發」兩大知名品牌經營大賣場業務。截至2019年12月31日止，高鑫零售在全中國共擁有486間門市，總建築面積約為1300萬平方公尺。

© 2020 AFP