COVID-19感染率降 墨爾本美髮廳高爾夫球場恢復營業

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（法新社墨爾本19日電） 澳洲第2大城墨爾本因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）感染率下降，當局擴大鬆綁持續3個月的居家禁足令，居民今天紛紛奔向美髮廳和高爾夫球場。

之前政府曾禁止墨爾本（Melbourne）500萬人離開家門，但購買必需品、運動或出門上班等少數情況例外。後來政府開放民眾到戶外社交，但限制聚眾人數。

雖然墨爾本民眾仍面臨多項旅行限制和繁瑣難記的日常生活規範，至少現在他們能出門修剪頭髮，以及在遵守社交距離的情況下從事戶外活動。

美髮廳老闆史坎狄佐（Joey Scandizzo）告訴澳洲廣播公司（ABC）：「我們一獲准開門，電話就開始狂響。」

史坎狄佐說：「美髮廳客滿，大家都很開心。我們很興奮能恢復營業。」

「我們希望讓墨爾本再度變漂亮。」

不過，美髮廳業者仍須遵守店內一次可接待的人數限制，代表那些自己把頭髮染壞剪壞的人若想補救，還得排隊等上好一陣子。

民眾也可重回高爾夫球場，但行動時最多兩人結伴，同時根據澳洲高爾夫球協會（Golf Australia），「打球時仍必須戴口罩」。

綠地高爾夫球俱樂部（Green Acres Golf Club）推文：「多棒的景象…場上有人在打高爾夫球！」

目前墨爾本市仍維持許多限制，例如強制佩戴口罩，餐廳只能外帶外送，非必要店家不得營業，以及不得到大墨爾本地區外旅行或遠離住家25公里以上等。

墨爾本7月展開第2波居家防疫限制措施，當時維多利亞州單日新增約190起病例，8月甚至飆升至單日700例。今天維多利亞州只有4起新病例。

© 2020 AFP