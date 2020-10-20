全球確診逾4041萬例 染疫病故近112萬

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（法新社巴黎20日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間20日11時（台灣20日晚間7時），全球至少111萬9590人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），累計至少4041萬6800例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有2779 萬1000人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球19日通報新增4523人病歿、36萬7553起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（587死）、阿根廷（449死）與美國（420死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計22萬134人病故、821萬5578例確診，至少327萬2603人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（15萬4176人喪生、525萬727例確診）、印度（11萬5197人喪生、759萬7063例確診）、墨西哥（8萬6338人喪生、85萬4926例確診）及英國（4萬3726人喪生、74萬1212例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有103人染疫喪命；其次依序為比利時（90人）、玻利維亞（73人）和西班牙（73人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計38萬1719死、1055萬5141例確診；歐洲累計25萬2192死、761萬8300例確診；美國和加拿大共計22萬9906死、841 萬5548例確診。

亞洲共計16萬898死、980萬4700例確診；中東地區共計5萬3926死、233萬2985例確診；非洲共計3萬9942死、165萬6740例確診；大洋洲共計1007死、3萬3387例確診。

© 2020 AFP