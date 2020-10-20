將投世界大賽首戰 道奇王牌柯蕭展現信心

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（法新社阿靈頓19日電） 洛杉磯道奇與坦帕灣光芒的世界大賽首戰，道奇王牌左投柯蕭將任先發，即便過去在季後賽表現不佳，他仍深感信心。

分屬美國聯盟和國家聯盟頭號種子的光芒和道奇將在7戰4勝制賽事中，爭奪美國職棒大聯盟MLB今年世界大賽冠軍。首戰，光芒、道奇將分別推出格拉斯諾（Tyler Glasnow）、柯蕭（Clayton Kershaw）先發。

這將是32歲的柯蕭生涯第5次在世界大賽先發，也是打破外界對他「季後賽就打不好」印象的機會。

上周在道奇對亞特蘭大勇士國聯冠軍賽第4戰，柯蕭在6局下半被打爆，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後仍說：「那些對他的描述，與事實差太多了。」

道奇在1勝3敗的劣勢下逆轉拿下國聯冠軍，4年內3度闖進世界大賽，不論外界對柯蕭的評斷是否公平，這名道奇王牌投手接下來都將受到各界檢視。

3度拿下象徵投手最高榮譽賽揚獎的柯蕭，例行賽銳不可擋，但季後賽表現卻不盡理想。他生涯在例行賽的平均防禦率是夠水準的2.43，但生涯在世界大賽的5次登板，防禦率驟升到偏高的5.40。

在2017年道奇對休士頓太空人的世界大賽第5戰，柯蕭在球隊4局上半還以4比0領先的情況下，4局下一口氣丟掉4分，最終投4.2局丟掉6分，且都是自責分。

至於在2018年道奇對波士頓紅襪的世界大賽中，柯蕭在系列賽第1戰、第5戰吞下敗投。

去年道奇未能前進世界大賽，因為道奇在國聯分區系列賽第5戰對上華盛頓國民時登板後援，但他卻接連挨了兩發陽春炮，讓道奇被扳平，最後在延長賽輸球，也遭到淘汰。

儘管本季的國聯冠軍賽第2戰，柯蕭因背部痙攣跳過先發，但他今天說，自己已準備好要在世界大賽先發。

他也沒有陷入過去季後賽失敗的陰影中。

柯蕭說：「我想，每年都不一樣，但顯然可以借鑒季後賽經驗，儘可能試着從中學習，但每一年都不同，每一隊也不一樣。光芒、太空人和紅襪都不相同，而我也會如同往常，儘力讓自己做足準備。」

© 2020 AFP