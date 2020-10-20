抱怨佛奇是災難 川普：聽膩這些白癡說話

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（法新社華盛頓19日電） 美國總統川普今天將炮火瞄準政府最高層級防疫專家佛奇（Anthony Fauci），語出驚人地稱這名備受敬重和推崇的醫師是個「白癡」。

在川普努力營造政府成功因應疫情的形象之際，白宮2019冠狀病毒疾病（COVID-19）工作小組主要成員之一的佛奇逐漸成了川普最主要的挫折來源。美國政府的疫情應對作為飽受外界批評。

川普在電話中向競選團隊表示：「大家已經受夠冠狀病毒疾病了。」當時還有幾名媒體人員在場。

根據幾家美國媒體報導，川普說：「大家都說，『管他的，別再煩我們了』，他們已經受夠了。大家已經聽膩佛奇和這些白癡說話了。」

這場疫情迄今已在美國造成近22萬人病故。

79歲的佛奇領導美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）的成就全世界有目共睹。川普抱怨佛奇「大概已在這裡500年了吧」。

川普在電話中說，「佛奇啊，我要是聽他的，就會有7、80萬人病故」，不過隨後又說，要是在11月3日總統大選前叫他走人，恐招致不良後果。

然而川普對佛奇的攻擊，似乎也讓自家人看不下去。共和黨籍聯邦參議員亞歷山大（Lamar Alexander）透過聲明說，佛奇是「我國最傑出的公僕之一」。

亞歷山大說：「如果有更多美國民眾聽從他的建議，我們的COVID-19病例就會比較少，重返學校和工作崗位及出門用餐也會比較安全。」（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）

© 2020 AFP