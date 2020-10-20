澳洲情治首長警告 諜影幢幢更甚於冷戰高峰期

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（法新社雪梨20日電） 澳洲安全情報組織首長勃吉斯今天告訴國會議員，境內的外國間諜活躍程度已經超過冷戰高峰時期。他還警告，澳洲公民正遭到外國勢力監控和騷擾。

澳洲分屬不同意識形態光譜的多位政治人物，相繼捲入疑似外國影響力行動的調查中，尤其是來自中國的影響力。

過去通常口風很緊的澳洲安全情報組織首長，如今卻對這類威脅愈來愈直言不諱。

澳洲安全情報組織總監勃吉斯（Mike Burgess）說：「目前針對澳洲的外國情治人員及其代理人數量，比冷戰高峰時期還要多。」

勃吉斯警告，旅居澳洲的外僑受到外國政府的監視和騷擾。香港去年爆發民主抗爭活動後，在澳洲大學就學的香港學生也通報在港的家人遭到恐嚇威脅。

勃吉斯在對國會議員的演說中，並未點名中國。

不過，他表示，外國情治單位對澳洲境內外僑團體的監控和威嚇「不啻是對澳洲主權的攻擊」。

勃吉斯說：「在澳洲的人僅因為倡議民主改革、批評侵犯人權，就遭到恫嚇，無法令人接受。」

近年來，澳洲爆發多名政治人物捲入收受與北京有關聯的金主政治獻金醜聞，或被控參與中國的宣傳活動。勃吉斯警告，在外國勢力致力「竊取我國機密、操縱我國決策」情形下，澳洲政治人物已成為顯着標的。

© 2020 AFP