濫用黃金護照 歐盟對賽普勒斯和馬爾他采法律行動

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（法新社布魯塞爾19日電） 歐洲聯盟（EU）今天表示，將對賽普勒斯和馬爾他發給外國投資者「黃金護照」的計畫採取法律行動，該計畫遭批評已被犯罪分子利用。

經電視台卧底調查並揭發「黃金護照」（golden passport）計畫遭濫用後，賽普勒斯上周表示，將從下個月起取消為該國帶來70億歐元的「黃金護照」計畫。

歐洲聯盟執行委員會副主席塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）表示，20日將對賽普勒斯（Cyprus）、馬爾他（Malta）兩國啟動「違法程序」。

塞夫柯維奇告訴記者：「強調以下事實是很重要的，歐盟執委會經常向相關會員國對（黃金護照）計畫提出嚴重關切，目前的最新事態發展，只是重申了先前的那些關切。」

「我們會持續和賽普勒斯、馬爾他密集接觸，以確保歐洲法律在這個領域能被適當遵守。」

塞夫柯維奇表示，一旦20日展開法律行動，將會公布更多細節。

根據賽普勒斯的「黃金護照」計畫，該國政府發出護照，交換250萬歐元投資，但賽普勒斯正在重新審查全部共4000個成功案例。

半島電視台8月間報導指稱，數十名申請「黃金護照」的人，正接受刑事調查或或正受到國際制裁，甚至正在服刑。

馬爾他於2014年開始「賣」護照給有錢的外國人，上個月馬爾他前總理慕斯凱特（Joseph Muscat）的幕僚長遭到逮捕，以調查與該國「黃金護照」計畫相關回扣情事。

© 2020 AFP