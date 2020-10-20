為防疫遠端工作成趨勢 網路安全保險需求大增

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（法新社美因河畔法蘭克福19日電） 2019冠狀病毒疾病大流行，促使遠端工作變得頻繁，德國再保險巨擘慕尼黑再保險集團（Munich Re）今天表示，他們預料有關網路風險的保險將會大幅增加。

各國為遏阻2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延而採取封鎖和限制措施，意味着上班族必須更常在家工作，公司也得將業務轉為線上進行。

法新社報導，根據慕尼黑再保險公司董事會成員何普克（Doris Hoepke）所言，那導致「網路攻擊急速增加」。

總部設在巴伐利亞（Bavaria）的慕尼黑再保險公司表示，網路保險市場可望從現在比70億美元多一點的規模，一路成長到2025年的200億美元左右，高於目前的預期成長。

根據國際刑警組織（INTERPOL）8月公布的報告，疫情讓網路攻擊的目標，由個人轉到大企業、政府及重要的基礎建設。

國際刑警組織表示，在家的遠端工作相對缺乏安全的基礎設施，將代表「網路罪犯會繼續加強行動，發展出更先進、更複雜的作案手法」。

慕尼黑再保險公司還說，在「可預知的未來」利率仍將處於低點，保險業者的投資收入減少，因此保險費用「很可能會變得更貴」。

© 2020 AFP