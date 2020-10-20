美國朝野談成振興案機會減弱 亞股漲跌互見

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（法新社香港20日電） 美國在大選前通過振興方案的希望越來越渺茫，一些主要國家的COVID-19染疫人數再度躍增，種種利空消息影響市場信心，亞洲股市今天收盤走勢分歧。

今天稍晚就是美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）設定的協商最後期限。分析師認為，美國國會議員為了美國經濟亟需的紓困方案已爭吵數周，如今看來很可能在11月3日大選前不會有成果。

裴洛西的發言人表示，裴洛西昨天已和美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）進行協商，今天將再談，兩人也「持續縮小歧見」。

美國總統川普已表示，就算是通過裴洛西的2兆2000億美元提案他也樂意，但外界日漸普遍認為，即使裴洛西和梅努欽確實達成協議，參議院共和黨人仍尚未準備好支持一份大規模政府支出法案。

大猩猩交易（Gorilla Trades）策略師柏曼（Ken Berman）表示：「周末期間雙方似乎越來越接近達成協議，但投資人依舊感到不安，擔心選前不會通過新的振興方案，恐造成假期旺季期間消費經濟陷入困境。」

美國各地感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）人數再度加速攀升，引發投資人擔憂將恢復有傷經濟的防疫措施，使得祭出振興方案的需求越來越強。數個歐洲國家因難以控制第二波疫期，已被迫實施新的限定封鎖政策。

美國股市3大指數昨天收盤全數跌逾1%，亞股今天行情未如此差，但交易商仍抱持謹慎。東京、雪梨、台北、新加坡、雅加達和吉隆坡股市收低，香港、上海、首爾、威靈頓、曼谷和馬尼拉股市則收高。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2020 AFP