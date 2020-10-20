美將把蘇丹移出恐怖主義資助國名單

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（法新社華盛頓19日電） 美國總統川普今天表示，他準備把蘇丹移出恐怖主義資助國黑名單，這對致力展開新頁、扭轉被國際唾棄數十年境況的蘇丹文人政府而言，堪稱指標性的振奮消息。

川普表示，數年來都在尋求除名的蘇丹，已同意賠償攻擊受害者與其家屬的3億3500萬美元方案。

川普在推特寫道：「終於終於，為美國人伸張了正義，蘇丹邁出了一大步！」他還打包票說，待賠償金「存入」，蘇丹就會從名單中除名。

蘇丹是華府列為恐怖主義資助國的4國之一，其他3國分別是伊朗、北韓、敘利亞。被列入黑名單嚴重影響蘇丹經濟發展，因為幾乎沒有大型外國投資者會想抵觸美國法律。

蘇丹是在1993年巴席爾（Omar al-Bashir）執政時期被列入黑名單，他當時強制推行政治伊斯蘭主義，同時支持蓋達組織（Al-Qaeda）創辦人歐薩瑪．賓拉登（Osama bin Laden）。

但這個戰亂頻仍的國家去年曆經歷史劇變，巴席爾在面對年輕人領導的街頭示威潮後被趕下台，文人支持的過渡政府後來正式就職。

蘇丹總理哈姆杜克（Abdalla Hamdok）表示，川普的宣布，是「對蘇丹轉型民主、對蘇丹人民最強烈的支持」。哈姆杜克是位決心改革的經濟學家，也是政府的門面，將執政到2022年大選。

哈姆杜克在推特寫道：「在我們即將擺脫蘇丹過去政權最沉重的遺毒之際，我想重申，我們是和平愛好者，從沒支持過恐怖主義。」

© 2020 AFP