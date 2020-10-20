迪士尼老動畫加註種族警語

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（法新社洛杉磯19日電） 美國娛樂影視公司迪士尼（Disney）已對旗下串流平台Disney+播放的「小飛俠」和「貓兒歷險記」等經典動畫加註免責聲明，警告觀眾這些電影內含貶損少數族裔的刻板印象。

迪士尼訂戶觀賞1953年老片 「小飛俠」（Peter Pan），看着彼得潘戴上「紅皮」（Redskins）頭飾，或欣賞1970年動畫「貓兒歷險記」（Aristocats），聽一隻「東亞」貓唱歌前，都會先看到免責聲明。

先前Disney+的免責聲明已承認「有關文化的描述過時」，新加入的內容更進一步指出，迪士尼某些電影的刻板印象「在當時和現在來說都是錯誤的」。

加註內容寫道：「這個節目包含負面描寫以及／或是不當處理人或文化的字眼。」

「我們不刪除此內容，而是要去承認其不良影響，從中學習、引發討論，創造一個更包容的未來。」

「海角一樂園」（Swiss Family Robinson）和「小飛象」（Dumbo）等電影也將加註上述免責聲明。

這段免責聲明是在請益非裔影評人協會（African American Film Critics Association）等團體後加註，是越來越多人批評迪士尼持續播出具爭議的老片之後，迪士尼處理偏執觀點的最新作法。

迪士尼6月間指出，主題樂園內的遊樂設施「飛濺山」（Splash Mountain）將改以迪士尼首部黑人公主電影為主題。

「飛濺山」主題取自備受爭議的1946年電影「南方之歌」（Song of the South），這部電影描述美國南北戰爭後的南方故事，被批評是在宣揚種族歧視觀點。

© 2020 AFP