SK海力士砸2606億 吃下英特爾NAND業務

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（法新社首爾20日電） 韓國半導體大廠SK海力士公司（SK Hynix）今天宣布，將斥資90億美元（約新台幣2606億元）買下英特爾公司（Intel）旗下NAND記憶體晶片業務，挑戰三星持續佔據的主導地位。

SK海力士在監管文件中表示，將砸下10.3兆韓元（約90億美元）收購英特爾「記憶體技術Optane事業之外的所有NAND業務」，包括英特爾在中國大連的工廠。

研調機構集邦科技（TrendForce）數據顯示，這筆交易將使SK海力士一舉超越日本半導體大廠鎧俠（Kioxia Corporation，前身為東芝記憶體控股公司）和美國威騰電子公司（Western Digital），以23.3%市佔率躍居全球NAND記憶體市場二哥。

韓國半導體產業協會副會長安基賢（Ahn Ki-hyun，音譯）說，這樁收購案將強化SK海力士的NAND事業，鞏固其在全球半導體產業的第2大地位。

安基賢說：「以長期來看，這樁交易將使SK海力士更具競爭力，為挑戰三星電子（Samsung Electronics）龍頭地位鋪路。」（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）

© 2020 AFP