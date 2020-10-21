亞股隨美股走高多收紅

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（法新社香港21日電） 亞股隨着前一天的美股走高，今天多收紅，主要因美國新紓困案距離在國會過關更進一步，此外，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗消息，也有助舒緩全球感染病例飆升的疑慮。

經過連月來斷斷續續的協商，隨着最後期限逼近，民主黨和白宮表示，雙方對於紓困案的歧見漸漸縮小。聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）表示，新紓困法案在草擬中。

在新一波冠狀病毒疫情重創美國，恐導致當局重新恢復實施造成經濟停擺的防疫封鎖措施之際，這些消息升高外界對美國民眾和企業亟需的振興支出可望過關的樂觀心理。

裴洛西表示，她希望法案可以在11月3日大選前通過，但她也警告，法案必須經過立法程序。她說：「我很樂觀」，但「立法工作艱鉅」。

AxiCorp全球市場首席策略師殷尼斯（Stephen Innes）說：「鑒於兩黨正在磋商，若有意願就會有辦法，政治盤算會讓雙方在選前通過協議。 」

即使新紓困案未能在11月3日前順利過關，市場也不改樂觀，因為投資人普遍相信無論誰當選，新紓困案總是會過關。

在民主黨總統候選人拜登目前民調領先下，民主黨這次大選可望拿下參眾兩院多數席次，市場臆測民主黨可能會端出規模更大的紓困案。

華爾街股市三大指數昨天都上揚，亞股今天也隨着美股走高。

香港恆生指數收漲0.75%；日股日經指數收漲0.31%；台北股市收漲0.12%；首爾股市收漲0.53%；澳洲股市收漲0.12%。

近來走高的上海股市今天收盤微跌0.09%；新加坡股市略跌0.12%；紐西蘭股市也小跌0.24%。

© 2020 AFP